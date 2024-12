Sanjay Malhotra: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కొత్త గవర్నర్‌గా రెవెన్యూ కార్యదర్శి సంజయ్ మల్హోత్రా నియమితులయ్యారు. ప్రస్తుత గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ స్థానంలో ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. మల్హోత్రా అపెక్స్ బ్యాంక్ 26వ గవర్నర్‌గా నియమితులయ్యారు. సంజయ్ మల్హోత్రా 1990 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి. ప్రస్తుతం రెవెన్యూ శాఖ కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్న సంజయ్ మల్హోత్రాను గవర్నర్‌గా నియమించేందుకు కేబినెట్ నియామకాల కమిటీ ఆమోదం తెలిపింది. ఆయన పదవీకాలం మూడేళ్లు ఉంటుంది. ఈ పదవీకాలం డిసెంబర్ 11, 2024 నుండి అమలులోకి వస్తుంది. ఆర్‌బీఐ గవర్నర్‌గా రెండు పర్యాయాలు పూర్తి చేసిన శక్తికాంత దాస్ తర్వాత ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టారు.

ఐఏఎస్ అధికారి సంజయ్ మల్హోత్రాకు ఫైనాన్స్, టాక్సేషన్, పవర్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, మైనింగ్ వంటి కీలక రంగాలలో 33 ఏళ్లపాటు పనిచేసిన అనుభవం ఉంది. మంగళవారంతో పదవీకాలం ముగియనున్న దాస్ స్థానంలో ప్రముఖ బ్యూరోక్రాట్ మల్హోత్రా అపెక్స్ బ్యాంక్ 26వ గవర్నర్‌గా నియమితులయ్యారు. 2018 డిసెంబర్‌లో ఆర్‌బీఐ గవర్నర్‌గా నియమితులైన దాస్ ఇటీవలి దశాబ్దాల్లో ప్రామాణిక ఐదేళ్ల పదవీకాలాన్ని అధిగమించారు.

Also Read: IRCTC Christmas Special Package: క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? IRCTC చీప్‌ అండ్‌ బెస్ట్ థాయ్‌లాండ్ ట్రిప్‌ మీ కోసం..

Appointments Committee of the Cabinet has appointed Revenue Secretary Sanjay Malhotra as the next Governor of the Reserve Bank of India for a three-year term from 11.12.2024 pic.twitter.com/4UfunEGEuH

— ANI (@ANI) December 9, 2024