Jimmy Carter: నోబెల్ అవార్డుగ్రహీత..అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు జిమ్మీ కార్టర్ కన్నుమూత

Jimmy Carter: అమెరికా 39వ అధ్యక్షుడు జిమ్మీ కార్టర్ ఆదివారం (డిసెంబర్ 29) 100 ఏళ్ల వయసులో మరణించారు. ఈ మేరకు సోమవారం అమెరికా మీడియా వెల్లడించింది. జిమ్మీ కార్టర్ 1977 నుండి 1981 వరకు అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. అతను తన నిజాయితీ, మానవతా ప్రయత్నాలకు కూడా ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. ఇజ్రాయెల్, ఈజిప్టు మధ్య శాంతి నెలకొల్పినందుకు అతనికి నోబెల్ శాంతి బహుమతి లభించింది.

ఇజ్రాయెల్, ఈజిప్ట్ మధ్య స్నేహం ఏర్పడింది:

అక్టోబర్ 1, 1924న జన్మించిన కార్టర్ 1977లో R. ఫోర్డ్‌ను ఓడించి అధ్యక్షుడయ్యాడు. ఈ సమయంలో, అతను మధ్యప్రాచ్యంతో అమెరికా సంబంధాలకు పునాది వేశారు. ఇజ్రాయెల్,ఈజిప్ట్ మధ్య 1978 క్యాంప్ డేవిడ్ ఒప్పందాలకు అధ్యక్షుడిగా అతని పదవీకాలం బాగా గుర్తుండిపోయింది. ఇది మధ్యప్రాచ్యానికి కొంత స్థిరత్వాన్ని తీసుకువచ్చింది. ఇందుకు గాను ఆయనకు 2022లో నోబెల్ శాంతి బహుమతి లభించింది.

ట్రంప్‌-బిడెన్‌ నివాళులర్పించారు:

జిమ్మీ కార్టర్ మరణంపై, US అధ్యక్షుడు జో బిడెన్ కార్టర్‌కు నివాళులు అర్పించారు. అతన్ని తన ప్రియమైన స్నేహితుడు, అసాధారణ నాయకుడిగా గుర్తు చేసుకున్నారు. మాజీ అధ్యక్షుడికి అమెరికన్లు రుణపడి ఉంటారని కొత్తగా ఎన్నికైన అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. పూర్తి ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో జిమ్మీ కార్టర్‌కు అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు.

