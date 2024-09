மாணவிகளின் Prank-ல் சிக்கிய பேராசிரியர்! அவரது ரியாக்சன் இணையத்தில் வைரல்!

பெங்களூருவில் அமைந்துள்ள கிறிஸ்ட் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் தங்கள் பேராசிரியரை கேலி செய்ய முடிவு செய்தனர். மாணவர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த பேராசிரியரின் ரியாக்சன் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரல் ஆகி வருகிறது. தற்போது வரை இந்த வீடியோ 40 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பார்வைகளை பெற்று வைரலாகி உள்ளது. இன்ஸ்டாகிராமில் 'Psych B' என்ற கணக்கில் இருந்து "Pokie பேராசிரியர்" என்ற தலைப்பில் இந்த வீடியோ பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. வகுப்பில் பேராசிரியர் ஒருவர் பாடம் நடத்த தொடங்குகிறார். அப்போது பேராசிரியரின் கவனத்தை ஈர்க்க மாணவிகள் குழு ஒன்றாக சேர்ந்து தங்களுக்குள் வாக்குவாதம் செய்வது போல் நடித்தனர்.

#WATCH The reaction of a professor in #Bengaluru's #ChristUniversity, to a prank pulled on him by the whole class has gone #viral and has amazed the internet. After all, how many professors give this kind of a reaction to a prank pulled on him/her? Watch the video to see... pic.twitter.com/n1ms0Smw2r

