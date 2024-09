கோவிலில் உண்டியல் காணிக்கையை திருடும் நபர்! வைரலாகும் வீடியோ!

பெங்களூரு பைதராயனபுராவில் உள்ள புகழ்பெற்ற காலி ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி கோவிலில் காணிக்கை பணம் திருடப்படும் அதிர்ச்சி வீடியோ வெளியாகியுள்ளது. இந்த காட்சிகள் கோயிலின் பக்தர்கள் மற்றும் நிர்வாகத்தினரிடையே வெறுப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த வீடியோ தற்போது இணையம் முழுவதும் வேகமாக பரவி அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறது. கோவில் நன்கொடைகளை தவறான முறையில் கையாளும் நபர்களை இந்த வீடியோ வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது. திருடப்பட்ட பணத்தை தந்திரமாக ஒரு நபர் பணத்தை மற்றவருக்கு கொடுக்கும் காட்சியில் இதில் இடம் பெற்றுள்ளது. இது கோவிலின் புனிதத்தையும் பக்தர்களின் மனப்பான்மையையும் வேதனையடைய செய்துள்ளது.

இச்சம்பவம், கோவில்களில் பக்தர்கள் செலுத்தும் காணிக்கைக்கு பாதுகாப்பு இல்லாதது மற்றும் நம்பிக்கை இன்மையை அதிகரித்துள்ளது. வைரலாக வீடியோவில் ஒரு ஊழியர் கணிசமான அளவு பணத்தை எண்ணுவதைக் பார்க்க முடிகிறது. சில நிமிடங்களுக்குப் பிறகு, அதே நபர் மற்றொரு பண மூட்டையை எடுத்து மற்றொரு நபருக்கு கொடுப்பதை காணலாம், இது கோவில் பணத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதைக் குறிக்கிறது. இச்சம்பவம் கோயிலின் நிர்வாக நடவடிக்கைகளில் ஊழலை எடுத்துக்காட்டுவதோடு மட்டுமல்லாமல், நிதி நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புக்கூறல் பற்றிய விரிவான கேள்விகளை எழுப்புகிறது.

