BRICS Summit 2024: ரஷ்யா புறப்பட்டார் பிரதமர் மோடி, 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஜின்பிங்குடன் சந்திப்பு சாத்தியமா?

PM Narendra Modi Russia Visit: பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காலை 7 மணிக்கு ரஷ்யா புறப்பட்டார். ரஷ்யாவின் கசான் நகரில் 2 நாட்கள் நடைபெறும் பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் கலந்துக்கொள்வார். பிரதமர் மோடி கடந்த 4 மாதங்களில் இரண்டாவது முறையாக ரஷ்யா செல்கிறார். முன்னதாக, ஜூலை மாதம் இந்தியா-ரஷ்யா உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க சென்றிருந்தார்.

ரஷ்யா சென்றுள்ள பிரதமர் மோடி இன்று மாலை பிரிக்ஸ் தலைவர்களுடன் விருந்தில் கலந்து கொள்கிறார். ரஷ்ய அதிபர் புதினை சந்தித்து பேச உள்ளார். பல தலைவர்களுடனும் அவர் முறைசாரா பேச்சு வார்த்தை நடத்த உள்ளார்.

பிரிக்ஸ் கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் பிரதமர் மோடி

நாளை (புதன்கிழமை) நடைபெறும் பிரிக்ஸ் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்பார் என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. இது இரண்டு அமர்வுகளாக நடைபெறும். காலையில் முதல் அமட்கு நடைபெறும். அதாவது ஒரு மூடிய அறை விவாதம் இருக்கும். இதைத் தொடர்ந்து மாலையில் திறந்தநிலைக் கூட்டம் நடைபெறும். இதில் பிரதமர் மோடி பல தலைவர்களுடன் இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைகளையும் நடத்துவார்.

#WATCH | PM Narendra Modi leaves from Delhi for Russia to attend the 16th BRICS Summit, being held in Kazan, under the Chairmanship of Russia.

The Prime Minister is also expected to hold bilateral meetings with his counterparts from BRICS member countries

