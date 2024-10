உணவில் சிறுநீரை கலந்து கொடுக்கும் பணிப்பெண்! அதிர்ச்சியளிக்கும் வீடியோ!

உத்தரபிரதேசம் மாநிலம் காஜியாபாத்தில் உள்ள ஒரு வீட்டில் அதிர்ச்சி சம்பளம் ஒன்று நடைபெற்றுள்ளது. அந்த வீட்டில் பணி புரியும் பணிப்பெண்ணின் மோசமான செயல் தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. அந்த பணிப்பெண், உணவுக்காக சமைத்து கொண்டிருந்த மாவில் அவரது சிறுநீரை கலப்பது அம்பலமாகி உள்ளது. இந்த சம்பவத்தின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது. இந்த வீடியோவில் பணிப்பெண் ஒரு பாத்திரத்தில் சிறுநீர் கழிப்பதும், அதனை சமைக்க பயன்படுத்துவதும் தெரிகிறது. இந்த சம்பவம் அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. காஜியாபாத்தில் உள்ள கிராசிங் ரிபப்ளிக் சொசைட்டியில் தான் இந்த அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது.

குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் அடிக்கடி உடல்நிலை சரியில்லாமல் போகத் தொடங்கினர், அதனால் அவர்கள் மருத்துவரிடம் சென்று சோதனை செய்து பார்த்தும், மருத்துவரால் இதனை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. இந்நிலையில் அவர்களுக்கு சாப்பிடும் உணவில் சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது, பின்னர் என்ன நடக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ள சமையலறையில் ரகசிய கேமராவை வைத்துள்ளனர். அவர்கள் வீடியோவைப் பார்த்தபோது, ​​​​அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். கடந்த அக்டோபர் 14ம் தேதி வெளியான வீடியோ எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. பின்பு அந்த குடும்பத்தினர் இது குறித்து காவல் நிலையில் உடனடியாக புகார் அளித்தனர். எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்து போலீசார் தற்போது விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

A shocking incident has come to light from #Ghaziabad, #UttarPradesh, where a maid has been arrested for preparing food with her urine. The house help identified as #Reena was caught red handed in the kitchen urinating in a vessel.

The incident occurred on Monday and was… pic.twitter.com/5Hi1YiKIZz

— Hate D@HateDetectors) October 16, 2024