Mahesh Babu Reaction on Konda Surekha Comments: సమంత కు అండగా మహేష్ ,రవితేజ, డైరెక్టర్ హరీష్.. మంత్రి తీరుపై ఫైర్..!

Ravi Teja on Konda Surekha Comments: అక్టోబర్ రెండవ తేదీన బుధవారం నాడు తెలంగాణ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ ప్రముఖ స్టార్ హీరోయిన్ సమంతపై చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్రదుమారం రేపుతున్నాయి. సమంత , నాగచైతన్య కేటీఆర్ వల్లే విడిపోయారంటూ కామెంట్లు చేసిన ఈమె అక్కడితో ఆగకుండా సమంతాను పక్కలోకి పంపించాలని కేటీఆర్ అడిగాడు అంటూ మరో సంచలన కామెంట్లు చేసింది. దీంతో సినీ ఇండస్ట్రీ ఒక్కసారిగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది.

ప్రముఖ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ ను మొదలుకొని యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్, నేచురల్ స్టార్ నాని, స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, రవితేజ , డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్, మహేష్ బాబు, చిరంజీవి ఇలా పలువురు సెలబ్రిటీలు ఈ విషయంపై స్పందిస్తూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే మహేష్ బాబు.. సమంతకు అండగా.. కొండా సురేఖ సమంతపై చేసిన కామెంట్లకు తాజాగా ఒక సుదీర్ఘ ట్వీట్ చేసారు.

మహేష్ బాబు తన ట్విట్టర్ ఖాతా ద్వారా.. మంత్రి కొండా సురేఖ మా సినీ ప్రముఖులపై మీరు చేసిన వ్యాఖ్యలు చాలా బాధ కలిగించాయి. ఒక కూతురికి తండ్రిగా, భార్యకు భర్తగా, తల్లికి కొడుకుగా ఒక మహిళా మంత్రి మరో మహిళపై చేసిన ఆమోదయోగ్యం కాని వ్యాఖ్యలు, భాష పట్ల తీవ్ర వేదనకు గురయ్యాను. ఎదుటివారు మనోభావాలు దెబ్బ తినకుండా ఉన్నంతవరకు వాక్ స్వేచ్ఛను వినియోగించుకోవచ్చు. మీరు చేసిన చౌకబారు నిరాధారమైన వ్యాఖ్యలను నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. సినీ వర్గాన్ని చులకనగా చూడవద్దు అని పబ్లిక్ డొమైన్ లోని వ్యక్తులను అభ్యర్థిస్తున్నాను. మనదేశంలోని మహిళలను, మన సినీ సోదరులను గౌరవంగా చూడాలి అని నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను అంటూ మహేష్ బాబు ట్వీట్ చేశారు.

Extremely pained by the comments made by Minister Konda Surekha garu on fellow members of our film fraternity. As a father of a daughter, as a husband to a wife and as son to a mother... I am deeply anguished by the unacceptable remarks and language used by a woman minister on…

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) October 3, 2024